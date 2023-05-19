Страны G7 намерены сохранять активы РФ замороженными до выплаты "компенсаций" Киеву

Страны Группы семи на саммите в Хиросиме обещали принять новые меры, чтобы добиться поражения России в ходе конфликта на Украине

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) договорились продолжать заморозку активов РФ в своих юрисдикциях до тех пор, пока Москва не компенсирует Киеву ущерб от украинского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "семерки" по ситуации на Украине, опубликованном в пятницу.

"Мы предпринимаем шаги для полного учета суверенных активов России, замороженных в наших юрисдикциях. Мы подтверждаем, что, согласно нашим соответствующим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине", - говорится в одном из пунктов заявления.

G7 будет принимать меры против финансового сектора РФ, но сохранит финансовые каналы для "необходимых транзакций". "Мы будем работать над дальнейшим ограничением использования Россией международной финансовой системы для войны на Украине", - говорится в документе. В нем также отмечается, что страны G7 будут принимать меры "для предотвращения использования филиалов российских банков в третьих странах для избежания санкций".

"Мы продолжим принимать необходимые действия против российского финансового сектора, в то же время координируя сохранение финансовых каналов для необходимых транзакций", - говорится в заявлении.

Страны Группы семи продолжат ограничивать экспорт в РФ промышленного оборудования и технологий, чтобы она не смогла использовать их в военной сфере. "Мы будем и дальше ограничивать доступ России к нашим экономикам. Основываясь на предыдущих мерах, принятых для предотвращения доступа России к ресурсам для поддержки секторов, имеющих ключевое значение для ее военно-промышленной базы, мы расширим наши меры, чтобы обеспечить ограничение экспорта всех товаров, критически важных для российской агрессии, включая те, которые используются Россией на поле боя", - говорится в документе.

Торговля алмазами

В документе отмечается, что в целях сокращения доходов, получаемых Россией от экспорта алмазов, страны продолжат "тесно сотрудничать для ограничения торговли и использования алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, и взаимодействовать с ключевыми партнерами с целью обеспечения эффективной реализации будущих скоординированных ограничительных мер".

Зерновая сделка

Страны Группы семи поддерживают расширение и продление зерновой сделки, а также продолжают оказывать поддержку уязвимым государствам, говорится в совместном заявлении по Украине.

"Мы продолжим способствовать экспорту агропродукции Украины, - подчеркивается в заявлении. - В связи с этим мы поддерживаем расширение и продление черноморской зерновой инициативы". Лидеры также отметили, что взносы их стран помогают осуществлять доставку гуманитарной продовольственной помощи в наиболее уязвимые государства в партнерстве со Всемирной продовольственной программой ООН.

Поддержка Украине

Страны Группы семи на саммите в Хиросиме обещали принять новые меры, включая долгосрочную военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь Украине, чтобы добиться поражения России в ходе конфликта.

"Сегодня мы принимаем новые меры, чтобы обеспечить поражение российской нелегальной агрессии против суверенной Украины. Мы подтверждаем наши обязательства предоставлять Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь так долго, как для этого будет нужно", - говорится в документе.

"Мы подтверждаем приверженность обеспечению экономической поддержки Украины. Под началом Японии, председательствующей в "семерке", и вместе с международным сообществом мы обеспечили Украине бюджетную поддержку, в которой она нуждается, на 2023 год и начало 2024 года" - гласит заявление.

Лидеры G7 в заявлении по Украине потребовали от третьих стран прекратить "материальную поддержку", которую РФ может использовать для СВО.

Страны G7 обещали продолжать поставки оружия Украине в случае завершения военного конфликта.

Энергоносители и ядерная энергетика

G7 будет продолжать принимать меры для сокращения доходов РФ от экспорта энергоносителей, а также снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики.

"Мы будем и дальше снижать зависимость от РФ в сфере ядерной энергетики, а также сопутствующих товаров из России. Мы будем вести работу по оказанию помощи странам, стремящимся диверсифицировать свои поставки", - отмечается в документе.

Страны Группы семи продолжат принимать меры для сокращения доходов России от экспорта энергоносителей, а также ограничения ее добывающих мощностей.

Как отмечается, страны "семерки" будут принимать "соответствующие меры для ограничения доходов России от энергоносителей и [возможностей] будущих добывающих мощностей", основываясь на уже принятых мерах, включая потолок цен на нефть и нефтепродукты.

При этом, как говорится в документе, страны G7 "существенно сократили зависимость от российских энергоносителей и сырья" и готовы продолжать меры, чтобы РФ не могла "использовать энергетику в качестве оружия", обвинения в чем российская сторона неоднократно отвергала.

Санкции против РФ не должны касаться медицинских, гуманитарных и продовольственных товаров, говорится в заявлении G7.