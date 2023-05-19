19 мая, 08:46

Объем торговли сельхозпродукцией между РФ и Саудовской Аравией с начала года вырос вдвое

В Минсельхозе напомнили, что по итогам 2022 года около 70% торговли приходилось на зерновые

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Объем взаимной торговли сельхозпродукцией и продуктами питания между Россией и Саудовской Аравией за январь-апрель 2023 года вырос в два раза, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза РФ по итогам встречи главы министерства Дмитрия Патрушева и управляющего Государственной организации по продовольственной безопасности Ахмадом Аль-Фаресом.

"В этом году положительная динамика сохраняется: за четыре месяца объем взаимной торговли уже вырос более чем в два раза", - говорится в сообщении.

По итогам прошлого года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами достиг рекордных показателей. Около 70% торговли приходится на зерновые, также рекордных значений достиг экспорт российской мясной продукции, уточнили в Минсельхозе. 

Теги:
РоссияСаудовская Аравия
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