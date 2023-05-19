"Газпром нефть" внедрила технологию высокоточного определения запасов "трудной" нефти

Как сообщили в компании, разработка позволит сэкономить до 60 млн рублей на строительстве каждой поисково-разведочной скважины

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" успешно внедрила на производстве в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе новую технологию, которая позволяет с высокой точностью рассчитывать запасы "трудной" нефти, сообщили в "Газпром нефти".

Разработка включает в себя оборудование и специальную методику для изучения месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Проект позволяет анализировать не только содержание воды в породе, но и ее химический состав. С помощью этой информации специалисты определяют наличие нефти, ее количество и создают точную модель месторождения.

По предварительным оценкам, разработка позволит сэкономить до 60 млн рублей на строительстве каждой поисково-разведочной скважины.

Это первая технология от акселератора для стартапов INDUSTRIX, которая будет тиражироваться на объектах компании, добавили в компании.

"Мы активно привлекаем к решению сложных технологических вызовов представителей различных стартапов, научных центров и институтов. Для них это - возможность протестировать решения в реальных условиях при поддержке крупного бизнеса, а для нас - способ привлекать новые технологические идеи. Особенно важно, когда итогом совместной работы становится востребованное решение, готовое к тиражированию на месторождениях "Газпром нефти", - сказал директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

"Газпром нефть" развивает инновационные технологии для добычи углеводородов через собственную акселерационную программу INDUSTRIX. Выбранный стартап - один из более чем 500 участников первого потока акселератора, финалистами которого стали всего 12 компаний. Для них была разработана четырехмесячная образовательная программа, включающая интенсивы по проектному управлению, консультации с экспертами и мастер-классы. В течение года проекты курировали внутренние тренеры - специалисты "Газпром нефти", помогающие превратить идею в полноценный продукт.