На Украине сообщили о восстановлении поврежденной линии электропередачи с Венгрией

Повреждения были обнаружены на территории Венгрии, сообщило украинское министерство энергетики

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Работа отключившейся в минувшие сутки из-за повреждений линии электропередачи (ЛЭП) между Венгрией и Украиной восстановлена. Об этом в пятницу сообщило украинское министерство энергетики.

"Восстановлена работа межгосударственной линии электропередачи с Венгрией, которая отключилась в минувшие сутки. Повреждения были обнаружены на территории Венгрии, ликвидацию нарушений провели венгерские энергетики", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В четверг Минэнерго сообщило об отключении линии электропередачи с Венгрией из-за повреждений. В ведомстве не приводили других деталей и не уточняли, какая ЛЭП повреждена.

Для Украины одной из крупнейших среди межгосударственных линий электропередачи является ЛЭП 750 кВ с Венгрией Западноукраинская - Альбертирша.

В феврале прошлого года Украина заявила о решении отказаться от объединенной энергетической системы с Россией и Белоруссией. 16 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объединение украинской и европейской энергосистем завершилось.