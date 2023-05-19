В России единое пособие назначили 6 млн детей с начала года

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, по планам оно должно охватывать порядка 10 млн человек ежегодно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Родителям 6 млн детей назначили единое пособие с начала 2023 года, таким образом мера охватывает более 3 млн семей в России. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

"Пособие назначено 3,3 млн семей и 6 млн детей. <...> Мы в 2023 году находимся с вами в переходном периоде, когда еще продолжают действовать старые институты. Важно, чтобы в этот 2023 переходный год мы очень четко мониторировали на местах с точки зрения именно благополучия семей, благосостояния семей", - сказала она.

Также Голикова отметила, что по планам единое пособие должно охватывать порядка 10 млн человек ежегодно.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, - это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки. В частности, две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным. Для постепенного перехода к единому пособию семьи продолжают получать все перечисленные выплаты до истечения срока, на который они установлены. Родители при этом могут в любой момент перейти на единое пособие.