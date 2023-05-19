19 мая, 09:10

В ЦБ заявили, что криптовалюты не станут "панацеей" во внешних расчетах

Они займут свою нишу, отметил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Криптовалюты не станут "панацеей" во внешних расчетах, однако могут быть использованы при расчетах в международной торговле. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

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"Нам нужно сделать все для того, чтобы использовать любые передачи денежных средств за поставляемые товары, оказываемые работы и услуги. В этом смысле криптовалюты являются одним из инструментов, который может быть использован. <…> Но нужно обращать внимание: вряд ли криптовалюты, цифровые валюты будут панацеей, они займут свою нишу. Я думаю, вы понимаете, что они уже и сегодня заняли некую нишу в международных расчетах. Но на сколько это будет расширяться и замещать собой расчеты в классических валютах - это вопрос второй", - сказал он.

Чистюхин добавил, что это касается и цифровых финансовых активов, как их определяет российское законодательство, и классических криптоактивов.

Он отметил, что тема расчетов во внешней торговле РФ продолжает оставаться очень серьезной. Несмотря на то, что работа над поиском механизмов расчетов продолжается, до полной стабилизации ситуации с расчетами еще далеко, указал первый заместитель председателя ЦБ РФ. 

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