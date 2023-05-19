Volkswagen завершила продажу своих активов в России местному инвестору

Покупателем стало ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон"

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Volkswagen.

"Новый владелец получит все акции [Volkswagen] в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими государственными органами. Она включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками", - отмечается в заявлении германского автоконцерна.

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