19 мая, 09:14,
обновлено 19 мая, 09:37

Volkswagen завершила продажу своих активов в России местному инвестору

Покупателем стало ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон"

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт Финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте Volkswagen.

"Новый владелец получит все акции [Volkswagen] в российских дочерних компаниях. Сделка одобрена российскими государственными органами. Она включает в себя производственные мощности в Калуге, дистрибьюторский и послепродажный бизнес, а также складские помещения и финансовые взаимоотношения со всеми связанными с ними сотрудниками", - отмечается в заявлении германского автоконцерна.
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Теги:
Россия
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