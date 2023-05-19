Новикомбанк профинансирует развитие автомобильного проекта "Атом" на 10 млрд рублей

Электромобиль "Атом" с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением появится на рынке в 2025 году и станет первым электромобилем, созданным с нуля в России

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Новикомбанк вложит 10 млрд рублей в развитие проекта "Атом". Соответствующее соглашение подписали автомобильная компания "Кама" и Новикомбанк в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", сообщили ТАСС в пресс-службе "Камы".

"По условиям соглашения Новикомбанк примет участие в организации финансирования для "Камы" на общую сумму в размере 10 млрд рублей. Средства будут направлены на развитие проекта по разработке и созданию производства инновационных отечественных электромобилей "Атом" с собственным программным обеспечением", - сказали в компании.

В церемонии подписании соглашении приняли участие заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецов и генеральный директор компании "Кама" Игорь Поваразднюк.

"Производство умного отечественного электромобиля - очень перспективное направление и отвечает всем актуальным трендам. Прежде всего, это курс на импортозамещение и создание конкурентной отечественной продукции. Новикомбанк поддерживает наукоемкие проекты, направленные на достижение технологической независимости страны. Поэтому мы намерены принять участие в организации финансирования производства электромобиля на российской автомобильной платформе", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Алексей Кузнецо, слова которого приводятся в сообщении.

Электромобиль "Атом" с отечественным высокотехнологичным программным обеспечением появится на рынке в 2025 году и станет первым электромобилем, созданным с нуля в России. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км в час за 7 секунд. Кроме того, электромобили будут оснащены такими функциями, как удержание полосы, следование в пробке, распознавание дорожных знаков и непредвиденных ситуаций для водителя и пассажиров. Стоимость автомобиля производители пока не озвучивают.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдут порядка 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.