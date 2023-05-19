19 мая, 10:18

Raiffeisen сокращает корреспондентские отношения с банками Белоруссии

Sodel Vladyslav/ Shutterstock/ Fotodom
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене
© Sodel Vladyslav/ Shutterstock/ Fotodom

Представитель банка не ответил на вопрос о том, какие еще государства затронула эта мера

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) уведомил банки Белоруссии о решении сократить банковские отношения.

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Об этом сообщает в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на представительницу банка.

"Raiffeisen Bank International принял решение о значительном сокращении корреспондентских банковских отношений в регионе, банки были об этом проинформированы", - заявил в пресс-службе банка.

Ранее в RBI заявили ТАСС, что банк сокращает корреспондентские отношения с кредитными организациями некоторых стран СНГ. Представитель банка не ответил на вопрос о том, какие государства затронула эта мера. 

Теги:
АвстрияБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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