Raiffeisen сокращает корреспондентские отношения с банками Белоруссии

Представитель банка не ответил на вопрос о том, какие еще государства затронула эта мера

ВЕНА, 19 мая. /ТАСС/. Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) уведомил банки Белоруссии о решении сократить банковские отношения.

Об этом сообщает в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на представительницу банка.

"Raiffeisen Bank International принял решение о значительном сокращении корреспондентских банковских отношений в регионе, банки были об этом проинформированы", - заявил в пресс-службе банка.

Ранее в RBI заявили ТАСС, что банк сокращает корреспондентские отношения с кредитными организациями некоторых стран СНГ. Представитель банка не ответил на вопрос о том, какие государства затронула эта мера.