Грызлов допустил использование Россией электричества с БелАЭС в рамках союзных программ

Дипломат отметил возрастающую необходимость подготовки кадров для белорусской атомной отрасли

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Россия могла бы использовать выработанную на Белорусской атомной станции (БелАЭС) электроэнергию в рамках программы единого рынка электроэнергии Союзного государства. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"У нас в рамках отраслевых программ Союзного государства есть общие программы, касающиеся рынка газа, нефти и электроэнергии. Раз у нас есть программы общего рынка электроэнергии, то возможно, естественно, использование энергии, выработанной в Белоруссии, для целей, которые необходимы в Российской Федерации", - сказал он журналистам в ходе посещения БелАЭС, мощность второго энергоблока которой в четверг была повышена до 50%.

Грызлов отметил, что после планируемого к концу года включения в промышленную эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС будет вырабатывать около 18,5 млрд кВт∙ч электроэнергии в год. "Сегодня баланс электроэнергии в Белоруссии - примерно 40 млрд кВт∙ч электроэнергии [в год]. Так что мы понимаем, что атомная энергетика даст около 45% всего баланса электроэнергии Республики Беларусь. Это большой очень процент, кстати. Выше, чем в России", - сказал посол, указав на необходимость создания в Белоруссии энергоемких производств.

Дипломат отметил возрастающую необходимость подготовки кадров для атомной отрасли Белоруссии. "У нас [в России выделено в вузах] 1 300 бюджетных мест для Республики Беларусь. И могу сказать, что 92 абитуриента [в этом году] подали заявления в наш Московский инженерно-физический институт, это ядерный центр. И они хотят связать свою дальнейшую судьбу с ядерной отраслью", - сообщил Грызлов.

Белорусская атомная электростанция, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, в июне 2021 года введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока, с выдачей в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии.