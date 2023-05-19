НПФ в I квартале показали доходность выше инфляции

По данным ЦБ, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений составила 2,7%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам I квартала 2023 года получили положительную доходность, следует из обзора Банка России.

У большинства из них она была выше инфляции. Средневзвешенная доходность пенсионных накоплений составила 2,7% (11,1% годовых), пенсионных резервов - 2,5% (10,2% годовых), а инфляция -1,7% (6,9% годовых).

Медианная доходность фондов по итогам I квартала 2023 года составила 9,1% по пенсионным накоплениям и 8,2% по пенсионным резервам в годовом выражении. У всех НПФ доходность за три месяца 2023 года как по пенсионным резервам, так и по накоплениям, оказалась положительной. При этом у 23 из 27 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному обеспечению, и 26 из 36 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, продемонстрировали доходность выше величины инфляции.

При этом доход НПФ был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам, указано в обзоре регулятора.