"Москвич" поставит 3 тыс. автомобилей для сервисов "Таксовичкоф" и "Ситимобил"

Как отметил гендиректор завода Дмитрий Пронин, в рамках соглашения между компаниями планируется равными партиями проставить автомобили до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. 3 тыс. автомобилей "Москвич 3" в течение 2023 года будут поставлены в разные регионы России для сервисов такси "Таксовичкоф" и "Ситимобил", а также каршеринга. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Московского автомобильного завода "Москвич" Дмитрий Пронин на IV Международном транспортном фестивале SPbTransportFest, в рамках которого состоялось подписание соглашения между компаниями.

'Сегодня в рамках форума состоялось подписание соглашения на поставку 3 тыс. автомобилей "Москвич" для нужд сервисов "Таксовичкоф" и "Ситимобил", в скором времени эти автомобили появятся на улицах Петербурга, Москвы и в других городах РФ. Я уверен, пассажиры по достоинству оценят качество, преимущество этого автомобиля, он будет радовать комфортом и безопасностью. Мы планируем поставить автомобиль "Москвич 3", - сказал он.

Пронин добавил, что в рамках соглашения планируется равными партиями проставить автомобили до конца года.

"Нашей основной задачей является развитие сервисов городской мобильности. Мы уверены, автомобили семейства "Москвич" придутся по вкусу водителям с точки зрения эксплуатации, надежности и они органично впишутся в инфраструктуру не только Москвы, но и других регионов России, скорее всего, будут улучшать клиентский опыт наших сервисов и не только. Они хорошо впишутся в структуру сервисов каршеринга и такси, возможно, даже госучреждений", - отметил генеральный директор группы компаний People&People (управляет сервисами "Ситимобил", "Грузовичкоф" и "Таксовичкоф") Игорь Рудзий.

По его словам, "Москвич" был выбран для расширения парка, поскольку является надежными поставщиком. Сроки предоставления автомобилей намного короче, чем у зарубежных поставщиков. Кроме того, также отечественная машина демонстрирует хорошее соотношение цены и качества.

IV Международный транспортный фестиваль SPbTransportFest проходит в Петербурге с 18 по 20 мая 2023 года. Это одно из знаковых и главных отраслевых городских событий года. В рамках фестиваля традиционно пройдут парад исторического транспорта, открытая выставка инновационной техники и ретротранспорта, конкурсы профессионального мастерства водителей автобусов и трамваев, а также финал Всероссийского детского фестиваля "Транспорт: будущее". Предусмотрены деловая и развлекательная программы.