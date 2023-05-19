19 мая, 10:31,
обновлено 19 мая, 10:53

Росавиация разрешила Georgian Airways полеты из Тбилиси в Москву

Авиакомпания сможет выполнять рейсы семь раз в неделю

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Росавиация выдала авиакомпании Georgian Airways разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси, говорится в сообщении агентства.

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"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешения на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси авиакомпании Georgian Airways", - сообщила Росавиация.

Отмечается, что авиакомпания сможет выполнять рейсы семь раз в неделю.

Ранее российская авиакомпания "Азимут" получила разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии выполнять рейсы по маршруту Москва - Тбилиси - Москва семь раз в неделю. Первый самолет авиакомпании приземлился сегодня в Тбилисском международном аэропорту. 

Теги:
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