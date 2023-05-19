Посол Египта считает, что число рейсов с РФ может вырасти из-за активного турсезона

Пока таких планов нет, уточнил Назих Нагари

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. РФ и Египет пока не планируют увеличивать количество авиарейсов, но активный туристический сезон может повысить их число. Об этом заявил в пятницу ТАСС посол Египта в Москве Назих Нагари на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

На вопрос, планируется ли увеличение числа рейсов из РФ в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, глава диппредставительства отметил, что у двух стран "уже большое число рейсов еженедельно". "Когда появится коммерческая необходимость, когда будет достаточно туристов, чтобы оправданно расширить полеты между Египтом и РФ, в том числе по этим направлениям, мы это сделаем. В высокий сезон мы, конечно, увеличиваем число рейсов", - добавил он.

"Сезон на сезон не приходится. Бывают и успехи и спады. Все будет зависеть от предстоящего", - резюмировал посол.