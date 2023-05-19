"Тинькофф" интегрировал верификацию по Tinkoff ID в финансовую платформу "Финуслуги"

Полная идентификация по документам необходима, чтобы получить доступ к расширенному списку услуг финансового маркетплейса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Тинькофф" и платформа "Финуслуги" Московской биржи первыми на финансовом рынке подключили возможность удаленной идентификации клиента с помощью сервиса Tinkoff ID, проведение полной идентификации пользователя уже доступно в личном кабинете платформы личных финансов "Финуслуги". Об этом говорится в пресс-релизе "Тинькофф".

"Теперь с помощью Tinkoff ID можно подтвердить свои документы в личном кабинете сайта „Финуслуг“, максимально безопасно и быстро получить полный доступ к продуктам и услугам платформы личных финансов", — говорится в сообщении.

Полная идентификация по документам необходима, чтобы получить доступ к расширенному списку услуг финансового маркетплейса, а также в других организациях, где согласно требованиям федерального закона обязательно подтверждение личности.

Как говорится в сообщении, ранее для верификации пользователям "Финуслуг" необходимо было пройти авторизацию через Госуслуги и встретиться с представителем платформы для идентификации по паспорту, что в среднем занимало 27 часов. Теперь полная идентификация пользователя позволит клиентам "Тинькофф" получить быстрый доступ ко всему ассортименту продуктов сайта "Финуслуг": выбирать и открывать банковские вклады онлайн, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов и другие.

"Проведение полной идентификации пользователя — обычно трудоемкий процесс как для онлайн-сервисов по всему Рунету, так и для клиентов онлайн-платформ. Обычно, чтобы подтвердить свою личность, как этого требует закон, необходимо провести личную встречу, загрузить много документов на платформу, а также выполнить немало других действий, которые тратят время и силы клиента. С помощью Tinkoff ID эту систему можно максимально упростить: наш продукт позволяет безопасно идентифицировать пользователя онлайн, всего лишь за пару кликов", — сказал руководитель сервиса Tinkoff ID Виталий Бриедис.

Он отметил, что теперь, благодаря интеграции с финансовой платформой, более 30 млн клиентов "Тинькофф", а также все желающие упростить процесс идентификации получат доступ к расширенному набору финансовых продуктов и сервисов платформы "Финуслуги" по всей России.

"Главная задача „Финуслуг“ — сделать финансовые продукты комфортными и доступными для всех граждан страны. Мы стремимся выстроить для своих клиентов самый быстрый, бесшовный и безопасный путь, который обеспечит пользователям позитивный опыт взаимодействия с нашими сервисами, позволит быстро принять финансовое решение и оформить продукт. Благодаря новому механизму идентификации россияне получают доступ к специальным предложениям на „Финуслугах“ буквально через пару кликов", — отметил управляющий директор проекта "Финуслуги" Игорь Алутин.