Мишустин заявил, что объемы выпуска всего необходимого для СВО будут наращиваться

Как отметил премьер-министр РФ, участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Выпуск всего необходимого для проведения специальной военной операции будет наращиваться. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"Продолжаем материально-техническое обеспечение вооруженных сил. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребность министерства обороны. Эти изменения были поддержаны президентом", - сказал премьер. Он подчеркнул, что благодаря работе координационного совета объемы выпуска всего необходимого "существенно увеличены практически по всем позициям". "Они будут наращиваться и дальше", - заверил Мишустин.

Глава правительства указал на то, что финансирование заданий государственного оборонного заказа также значительно выросло, были выделены беспрецедентные по объему инвестиции в развитие мощностей предприятий ОПК.

Мишустин особо подчеркнул, что участникам технологических и логистических процессов нужно неукоснительно соблюдать запланированные сроки с учетом критической важности этой продукции. Он добавил, что данный вопрос нужно держать на контроле, в том числе с выездами на промышленные площадки, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций без промедления вносить коррективы. "Набранный темп нельзя снижать и необходимо продолжить и дальше прилагать все усилия для опережающего производства требуемых образцов", - сказал премьер, подчеркнув, что от этого зависит не только достижение целей СВО, но и жизнь и здоровье тысяч тех, кто на передовой решает важнейшие задачи.