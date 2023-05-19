Канада введет новые антироссийские санкции против более чем 70 физлиц и компаний

Ограничения будут введены в связи со спецоперацией РФ на Украине и "нарушениями прав человека", сообщило агентство The Canadian Press

ОТТАВА, 19 мая. /ТАСС/. Канада включит в свои санкционные списки более чем 70 физлиц и компаний в связи со спецоперацией РФ на Украине и "нарушениями прав человека". Об этом в пятницу сообщило агентство The Canadian Press со ссылкой на пресс-службу премьер-министра страны Джастина Трюдо.

В заявлении говорится, что санкции будут применены против "17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки вооруженным силам России, против членов семей указанных лиц и представителей кремлевской элиты".

Кроме того, Оттава применит рестрикции в отношении 30 физических и восьми юридических лиц, якобы "причастных к продолжающимся нарушениям Россией прав человека, в том числе к перемещению и установлению опеки над украинскими детьми в России".

Трюдо в пятницу находится в японской Хиросиме, где принимает участие в мероприятиях в рамках саммита лидеров стран Группы семи (G7).

Ранее о намерении ввести очередные санкции против РФ сообщили в США. Представитель администрации США высокого ранга в четверг анонсировал, что Соединенные Штаты приняли решение расширить свои секторальные санкции в отношении России, а также внести в составляемые по ней черные списки еще более 300 фигурантов и отрезать от американского экспорта дополнительные 70 структур, связанных с Москвой.