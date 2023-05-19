"Газпром нефть" в августе планирует пусконаладку комплекса первичной переработки ОНПЗ

Новый комплекс повысит эффективность производства топлива для российского рынка и заменит сразу шесть установок предыдущего поколения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в августе начать пуско-наладочные работы комплекса первичной переработки нефти на Омском НПЗ, сообщает Омский НПЗ "Газпром нефти" по итогам визита на завод главы Омской области Виталия Хоценко.

"Новый комплекс повысит эффективность производства топлива для российского рынка и заменит сразу шесть установок предыдущего поколения. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект превышают 66 млрд рублей", - отметили в компании.

Комплекс в настоящий момент строится российскими компаниями, в том числе омскими "ОМУС-1", "Промэнергосервис" и "Сибстрой". Ключевое технологическое оборудование комплекса также изготовлено ведущими отечественными предприятиями.

"Газпром нефть" отмечает, что комплекс существенно повысит экологичность омского завода. Он также включен в план федерального проекта "Чистый воздух".

Экологический эффект обеспечивается выводом из эксплуатации установок предыдущего поколения и внедрением природосберегающих технологий на новом объекте. Запущенный комплекс подключат к автоматизированной системе мониторинга воздуха, которая в онлайн режиме будет следить за его работой и передавать экологические данные напрямую в Росприроднадзор.

"Модернизация промышленности - стратегическая задача для нашей страны. И Омский НПЗ "Газпром нефти" активно участвует в ее решении. Программу развития предприятия можно назвать ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли", - отметил глава Омской области Виталий Хоценко. По его словам, Омский НПЗ реализует масштабные инвестиционные проекты и при этом сотрудничает с омскими поставщиками оборудования и подрядными организациями. В общей сложности в проектах модернизации на разных этапах были задействованы почти 60 компаний региона, добавил он.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский напомнил, что завод ведет модернизацию производства с применением наилучших доступных технологий. Совокупный объем инвестиций в эти работы к 2025 году достигнет 500 млрд рублей. "Благодаря модернизации наше предприятие повышает эффективность производства и последовательно снижает общее воздействие на окружающую среду. Омский НПЗ уже сократил его на 40%, а с завершением всех работ по модернизации снизит еще на 25%", - рассказал Белявский.