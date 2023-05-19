В Кузбассе заявили, что доля исламских стран во внешнеторговом обороте превысила 20%

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что это не предел

КЕМЕРОВО, 19 мая. /ТАСС/. Объем внешней торговли между Кемеровской областью и странами организации исламского сотрудничества (ОИС) в 2022 году вырос вдвое, до $5,5 млрд. Это свыше 20% от общего внешнеторгового оборота Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев на Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Кузбасс открыт для инвестиций, мы видим интерес к нашему региону, в том числе со стороны организаций исламского сотрудничества. В прошлом году товарооборот между нами и странами ОИС вырос почти в два раза - до $5,5 млрд. И это не предел, мы проводим активную работу по расширению партнерства. Сегодня Кузбасс активно развивается и предлагает уникальные условия для инвестирования", - привели слова Цивилева в пресс-службе правительства области.

Как уточнили в министерства экономического развития региона, в 2022 году клиенты Центра поддержки экспорта Кузбасса заключили контракты на поставку оборудования для обработки резины и для добычи полезных ископаемых, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, пластмасс и синтетических смол, компьютерного программного обеспечения, продуктов, овощей и кондитерских изделий. Предприятия региона активно сотрудничают с компаниями из Казахстана, Турции, Индии, Узбекистана, Азербайджана и Ирака.

При этом на самом форуме в Казани был представлен инвестиционный потенциал Кемеровской области. Так, регион предлагает для потенциальных инвесторов локализацию производства на льготных условиях, льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество до 2030 года.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие более 7 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдет порядка 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.