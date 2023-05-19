"Росатом" продолжит сотрудничество с Белоруссией после полного ввода БелАЭС

Как отметил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, российская сторона обещала белорусским властям, что будет строить станцию, "как себе"

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" продолжит сотрудничество с Белоруссией и после полного ввода БелАЭС. Об этом заявил журналистам генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы находимся на завершающей стадии сдачи второго энергоблока. <…> Пока еще не проведены все эксперименты, все испытания. Поддерживаю слова Романа Александровича [Головченко, премьер-министр Белоруссии] о том, что ничего не заканчивается со сдачей в эксплуатацию, как мы рассчитываем, максимум в четвертом квартале текущего года", - сказал Лихачев. При этом он подчеркнул, что российская сторона обещала белорусским властям, что будет строить БелАЭС, "как себе".

"На этапе эксплуатации мы тоже будем относиться в каком-то смысле слова к БелАЭС как к своей, то есть включать во все наши программы, касающиеся подготовки персонала, дальнейшего совершенствования систем безопасности, в ту огромную работу, которую мы ведем по топливу", - отметил Лихачев.

По его словам, кроме этого у "Росатома" есть хорошие наработки "в сфере ядерных неэнергетических и неядерных технологий". "Мы давно занимаемся этими новыми продуктами, сейчас они превратились в продукты технологического суверенитета, - сказал глава госкорпорации. - В рамках Союзного государства первое, что мы должны совместно с нашими белорусскими партнерами сделать - обеспечивать этот технологический суверенитет".

Кроме того, отметил он, речь идет о состоявшихся проектах, связанных с разработкой композитных материалов, технологий 3D-печати, системами накопления энергии. Кроме того, "Росатом" видит в Белоруссии и высокие цифровые компетенции. "Мы в работе с цифровыми компаниями Беларуси нашли очень высокие компетенции, и сейчас происходит несколько альянсов в сфере приобретения цифрового суверенитета. Мы не забываем и про Национальную академию наук Беларуси: кванты, фотоника - все это завтрашний день", - подчеркнул Лихачев. Он особо отметил сотрудничество по вопросам ядерной медицины.

Лихачев в пятницу вместе с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко посетил БелАЭС, где реактор второго энергоблока был выведен на мощность 50%.