"Распадская" планирует увеличить добычу угля до 35 млн тонн в год

Компания рассматривает возможность расширения своего продуктового портфеля в части премиальных коксующихся углей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Распадская" планирует увеличить годовой объем добычи угля до 35 млн тонн и допускает возможность приобретения дополнительных угольных лицензий и новых предприятий. Об этом говорится в годовом отчете компании.

Компания рассматривает возможность расширения своего продуктового портфеля в части премиальных коксующихся углей, а также энергетических марок углей, из которых производится пылеугольное топливо для металлургов. Частично компания планирует достичь этого с помощью развития добычи на уже существующих предприятиях, а также не исключает возможности приобретения дополнительных угольных лицензий и новых предприятий.

"В планах компании в перспективе увеличить годовой объем добычи до 35 млн т угля", - говорится в отчете.

Суммарный показатель добычи на предприятиях "Распадской" составил в 2022 году 21,5 млн тонн по сравнению с 22,8 млн тонн в предыдущем году, уточняется в отчете.

Ранее сообщалось, что "Распадская" планирует выйти на годовую добычу в 30 млн тонн к 2024-2025 году. В марте президент компании Илья Широкоброд говорил, что компания может сдвинуть сроки выхода на годовую добычу в 30 млн тонн угля, однако пока сохраняет эти планы.

О компании

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании после приобретения "Южкузбассугля" включает семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Республике Тыва.

Запасы объединенной компании составляют 1,9 млрд тонн угля. Продуктовый портфель компании включает все марки коксующегося угля.

Evraz владеет приблизительно 93,24% акций производителя угля.