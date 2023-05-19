Суд в Новосибирске арестовал имущество ГК "ВИС" на 880 млн по делу о банкротстве

Компания была лишена статуса регоператора за непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на имущество многопрофильного холдинга ГК "ВИС" на сумму свыше 880 млн рублей по делу о банкротстве бывшего регионального оператора по обращению с ТКО "Экологии-Новосибирск", которым владела группа. Это следует из материалов на сайте суда.

"Заявление общества с ограниченной ответственностью "Экосервис" о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Принять обеспечительные меры: наложить арест на недвижимое имущество в пределах 880 721 407 рублей 20 копеек", - говорится в определении суда.

Группа "ВИС" - российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты. Группа является владельцем ООО "Экология-Новосибирск", которое имело статус регионального оператора по обращению с ТКО и в марте было признано банкротом. Компания была лишена статуса регоператора за непредоставление банковской гарантии для осуществления деятельности на 2023 год, а также нарушение схем потоков отходов.

В середине января стало известно, что в отношении компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщали в прокуратуре региона, "Экология-Новосибирск" перечислила средства, предназначенные за оплату услуг по транспортировке мусора, аффилированному лицу. Ущерб оценивался в 30 млн рублей.