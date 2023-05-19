В Минвостокразвития назвали регионы ДФО, которые особо заинтересованы в международных ТОР

По словам главы ведомства Алексея Чекункова, речь идет о Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО

ТАСС, 19 мая. Приморье и Приамурье, Хабаровский край и Еврейская автономная область особенно заинтересованы в создании международной территории опережающего развития (ТОР) в своем регионе. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы слышим об интересе регионов именно у себя создать первую международную ТОР. Думаю, наиболее высоки шансы у тех, кто непосредственно граничит с Китаем и у тех, у кого построены новые объекты трансграничной инфраструктуры - это Еврейская автономная область, это Амурская область. И традиционно Приморский край, Хабаровский край, которые с Китаем долго исторически, глубоко взаимодействуют, там есть уже конкретные проекты, по которым сейчас представляют предложения, чтобы у нас был конкретный практический проект по производству технологичной продукции в режиме международной территории опережающего развития, до конца 2023 года он должен быть сформирован", - сказал он.

Министр добавил, что о ходе реализации плана по созданию международной ТОР планируется доложить президенту РФ Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Вместе с тем, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в беседе журналистам отметил, что работу по созданию такой ТОР необходимо ускорить. "Я постараюсь сделать все, чтобы она как можно быстрее стартовала. Но она зависит не только от нас, она зависит еще и от партнеров. Международную ТОР нельзя создать только усилиями Российской Федерации, там работа требует поддержки, она есть, интерес есть, но это надо довести до завершения", - сказал он.

Работа по созданию международных ТОР на Дальнем Востоке ведется в соответствии с решением главы государства. Ранее в Минвостокразвития определили параметры для нового префрежима: резидентами могут стать компании, чьи капиталовложения составят не менее 500 млн рублей, рассматривается возможность применять процедуру свободной таможенной зоны - ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, закон о валютном контроле.