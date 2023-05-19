ТПП заявила, что российский бизнес адаптировался к санкциям

При этом, по словам вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ Елены Дыбовой, предприятиям предстоит выстроить новые производственные цепочки

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российские предприниматели смогли адаптироваться к санкциям, однако еще предстоит работа по выстраиванию новых цепочек производства. Такое мнение высказала в пятницу вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова на сессии "Ломая стереотипы: российская экономика в санкционной реальности" Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Российский бизнес смог адаптироваться к санкциям, но ему еще предстоит длительная работа по выстраиванию новых цепочек производства. Использование предпринимателями накопленного опыта, а также внедрение ими принципов ведения бизнеса стран, работающих в условиях ограничений со стороны других государств, позволит им найти новые возможности для роста", - сказала она.

Дыбова отметила, что в ситуации с введением иностранных санкций российский бизнес оказался очень мобилизованным. "С введением санкций большая часть населения не почувствовали ни товарного дефицита, ни провалов в ассортименте продукции. Это было достигнуто благодаря тому, что российские предприниматели ни одной минуты не задумывались, что делать, а очень быстро и слаженно начали искать выход из сложившейся ситуации. То есть не допустили разрушения всего того, что строилось последние годы", - отметила она.

По мнению вице-президента ТПП РФ, санкции "не сломили, а наоборот, повысили боевой дух предпринимателей". Еще в период пандемии коронавируса бизнес получил опыт, давший в том числе убеждение в необходимости наличия запаса товаров на складе, которых будет хватать для реализации в течение полугода-года.

Опыт Ирана

Дыбова рассказала, что изучение опыта Ирана в адаптации к введенным санкциям и первый выезд делегации ТПП РФ в Иран показали, что кроме поиска внешних контактов иранцы смогли значительно задействовать внутренний рынок.

"И сейчас, когда Россией преодолен первый рубеж работы в новых условиях, со сложной логистикой, сложными расчетами, и ситуацией, когда государства выходят из списка партнеров, бизнес начинает задумываться о работе с локальными, внутренними партнерами и менять многие цепочки и кооперации. Сегодня это попытка принятия простых и быстрых решений, но, я вас уверяю, что в будущем эта переориентация позволит обеспечивать стабильность и устойчивость российской экономики", - заключила она.