19 мая, 12:51,
обновлено 19 мая, 13:42
Санкции в отношении России

Минторг США ввел экспортные ограничения против 70 связанных с Россией организаций

Михаил Джапаридзе/ ТАСС
В цехе оружейного завода "Промтехнология"
© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Вашингтон также ввел запрет на ввоз в РФ некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 связанных с РФ организаций, в том числе из Армении и Киргизии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе министерства.

Санкции коснулись:

  • Работающих в сфере ВПК предприятий НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", компаний "Стрела", "Роствертол". В их отношении введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий.
  • Оборонного Завода имени В. А. Дегтярева в Коврове.
  • ПАО "Курганмашзавода" и завода "Промтехнология", АО "НПК "Техмаш", компании "Мотовилихинские заводы", Ульяновского механического завода.
  • Казанского порохового завода, АО "Концерна "НПО "Аврора", Тульского машиностроительного завода, НИИ "Буревестник" в Нижнем Новгороде и ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в Перми.
  • Брянского автомобильного завода, автозавода "Урал", Уральского завода гражданской авиации и Улан-Удэнского авиационного завода.
  • Заволжского завода гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", компании "Водтрансприбор".
  • ПАО "Пролетарский завод".
  • "Военно-промышленной компании", ПО "Тулмашзаводр", Заволжского завода гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", "Водтрансприбора", Зеленодольского завода им. А. М. Горького.
  • Более десятка научно-исследовательских и промышленных институтов РФ, включая "Электроприбор", "Радиосвязь".
  • НПО "Орион", предприятия "Импульс", ижевского электромеханического завода "Купол".
  • Компании "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева".
  • Пермского машиностроительного завода, Нижегородского завода 70-летия Победы, Ульяновского патронного завода. 
  • АО "Эникс", Невского проектно-конструкторского бюро, Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина, Уральского завода гражданской авиации, автозавода "Урал". 
  • МК "Витязь" и АО "Ратеп".
  • ООО "Военно-промышленная компания".
  • Таганрогского завода "Прибой", НТИ "Радиосвязь" и Научно-исследовательского инженерного института в Балашихе. 
  • Хабаровского судостроительного завода.
  • Производственного объединения "Туламашзавод".

США также ввели запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. В перечень входят электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. Также запрещено поставлять в РФ линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства. 

Теги:
АрменияСШАКиргизияРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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