Минторг США ввел экспортные ограничения против 70 связанных с Россией организаций

Вашингтон также ввел запрет на ввоз в РФ некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 связанных с РФ организаций, в том числе из Армении и Киргизии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе министерства.

Санкции коснулись:

Работающих в сфере ВПК предприятий НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", компаний "Стрела", "Роствертол". В их отношении введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий.

Оборонного Завода имени В. А. Дегтярева в Коврове.

ПАО "Курганмашзавода" и завода "Промтехнология", АО "НПК "Техмаш", компании "Мотовилихинские заводы", Ульяновского механического завода.

Казанского порохового завода, АО "Концерна "НПО "Аврора", Тульского машиностроительного завода, НИИ "Буревестник" в Нижнем Новгороде и ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в Перми.

Брянского автомобильного завода, автозавода "Урал", Уральского завода гражданской авиации и Улан-Удэнского авиационного завода.

Заволжского завода гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", компании "Водтрансприбор".

ПАО "Пролетарский завод".

"Военно-промышленной компании", ПО "Тулмашзаводр", Заволжского завода гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", "Водтрансприбора", Зеленодольского завода им. А. М. Горького.

Более десятка научно-исследовательских и промышленных институтов РФ, включая "Электроприбор", "Радиосвязь".

НПО "Орион", предприятия "Импульс", ижевского электромеханического завода "Купол".

Компании "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева".

Пермского машиностроительного завода, Нижегородского завода 70-летия Победы, Ульяновского патронного завода.

АО "Эникс", Невского проектно-конструкторского бюро, Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина, Уральского завода гражданской авиации, автозавода "Урал".

МК "Витязь" и АО "Ратеп".

ООО "Военно-промышленная компания".

Таганрогского завода "Прибой", НТИ "Радиосвязь" и Научно-исследовательского инженерного института в Балашихе.

Хабаровского судостроительного завода.

Производственного объединения "Туламашзавод".

США также ввели запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. В перечень входят электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. Также запрещено поставлять в РФ линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства.