Минторг США ввел экспортные ограничения против 70 связанных с Россией организаций

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 70 связанных с РФ организаций, в том числе из Армении и Киргизии. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе министерства.
Санкции коснулись:
- Работающих в сфере ВПК предприятий НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", компаний "Стрела", "Роствертол". В их отношении введены дополнительные требования для сделок по экспорту, реэкспорту и трансферу с участием внесенных в черный список предприятий.
- Оборонного Завода имени В. А. Дегтярева в Коврове.
- ПАО "Курганмашзавода" и завода "Промтехнология", АО "НПК "Техмаш", компании "Мотовилихинские заводы", Ульяновского механического завода.
- Казанского порохового завода, АО "Концерна "НПО "Аврора", Тульского машиностроительного завода, НИИ "Буревестник" в Нижнем Новгороде и ЗАО "Специальное конструкторское бюро" в Перми.
- Брянского автомобильного завода, автозавода "Урал", Уральского завода гражданской авиации и Улан-Удэнского авиационного завода.
- Заволжского завода гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", компании "Водтрансприбор".
- ПАО "Пролетарский завод".
- "Военно-промышленной компании", ПО "Тулмашзаводр", Заволжского завода гусеничных тягачей, АО "Завод Элекон", "Водтрансприбора", Зеленодольского завода им. А. М. Горького.
- Более десятка научно-исследовательских и промышленных институтов РФ, включая "Электроприбор", "Радиосвязь".
- НПО "Орион", предприятия "Импульс", ижевского электромеханического завода "Купол".
- Компании "Информационные спутниковые системы" им. М. Ф. Решетнева".
- Пермского машиностроительного завода, Нижегородского завода 70-летия Победы, Ульяновского патронного завода.
- АО "Эникс", Невского проектно-конструкторского бюро, Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина, Уральского завода гражданской авиации, автозавода "Урал".
- МК "Витязь" и АО "Ратеп".
- ООО "Военно-промышленная компания".
- Таганрогского завода "Прибой", НТИ "Радиосвязь" и Научно-исследовательского инженерного института в Балашихе.
- Хабаровского судостроительного завода.
- Производственного объединения "Туламашзавод".
США также ввели запрет на ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов, микрофонов и бытовой техники. В перечень входят электрические проточные или накопительные водонагреватели, электрические утюги, микроволновые печи, кипятильники, электрические кофеварки и тостеры. Также запрещено поставлять в РФ линейные телефонные аппараты, беспроводные телефоны, диктофоны и другие устройства.