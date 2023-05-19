Хуснуллин: мусульманские страны заинтересованы в экономическом взаимодействии с Россией

Как сообщил вице-премьер, страны Персидского залива и Центральной Азии являются перспективными рынками сбыта для РФ

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Мусульманские страны активно проявляют экономический интерес к взаимодействию с Россией, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Я вижу большой экономический интерес [со стороны мусульманских стран], в первую очередь с точки зрения выстраивания логистики. Вот коридор "Север - Юг" на сегодняшний день <…> интересует буквально всех: Эмираты, Бахрейн, страны Персидского залива, вся Центральная Азия - все в этом заинтересованы. Очень заинтересованы в продвижении нашей продукции халяля российского, это экспорт нашей сельхозпродукции. Заинтересованы в предоставлении услуг, покупке товаров, то есть в принципе я вижу очень большой интерес", - сказал он.

Страны Персидского залива и Центральной Азии являются перспективными рынками сбыта для России, особенно в поставках сельхозпродукции, подчеркнул Хуснуллин. Также взаимодействие со странами этого региона предоставляет возможность приобретения технологий и частично - продуктов сельхозпроизводства. Кроме того, для России есть перспектива развития в сфере нефти и газа в этих регионах.

Хуснуллин отметил необходимость дальнейшего развития логистических направлений на юг. Среди южных направлений существует возможность развития маршрута через Каспий по морю и в обход него с запада и востока в сфере как морского транспорта, так и железнодорожного, сказал он.

"Все делегации Центральной Азии с нами об этом договорились. С кем-то мы подписали соглашения, с кем-то мы договорились встретиться в ближайшее время, отработать вот эти механизмы взаимоувязки всех дорог", - добавил вице-премьер РФ.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". Хуснуллин подчеркнул, что в форуме приняли участие более 15,5 тыс. человек из 85 стран мира и 84 регионов РФ.