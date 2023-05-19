Россия надеется довести товарооборот с Азербайджаном до $5 млрд в 2023 году

По словам зампреда правительства РФ Алексея Оверчука, прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику за 2022 год "очень значительно увеличились"

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает увеличить товарооборот с Азербайджаном до $5 млрд в 2023 году. Об этом заявил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на XIV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Объемы нашей торговли стабильно растут. <…> В 2022 году товарооборот между нашими странами составил $4,17 млрд. Это было очень заметное увеличение - почти на 24,5%. В текущем году у нас идет хороший рост, и мы рассчитываем, по крайней мере планировали, выйти на 5 млрд долларов товарооборота между нашими странами", - отметил он.

По словам Оверчука, прямые инвестиции России в азербайджанскую экономику за 2022 год "очень значительно увеличились".

Заявления азербайджанской стороны

В свою очередь заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил, что Баку также надеется на увеличение товарооборота с РФ в 2023 году.

"В 2022 году товарооборот между нашими странами увеличился на 24%. В текущем году такая динамика продолжается, мы надеемся получить новые показатели, еще лучшие результаты", - сказал он в кулуарах международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

Мустафаев подчеркнул, что российские инвестиции в экономику Азербайджана составляют около $8 млрд.

Ранее в Государственном таможенном комитете Азербайджана сообщали, что Россия по итогам первых четырех месяцев 2023 года заняла третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. В то же время РФ лидирует среди стран, продукция которых импортируется Азербайджаном. На долю торговых операций с Россией в этот период пришлось 7,76% от внешнеторгового оборота республики.