Патрушев посетил в Сыктывкаре завод компании-преемника IKEA

Секретарю Совбеза показали на предприятии примеры как уже готовых деревянных изделий, так и сырья

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу во время поездки в Республику Коми посетил завод "Лузалес" - одно из ведущих лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий региона.

На этом и других участках у компании организован полный цикл работ: лесозаготовка, глубокая переработка, вывоз и продажа готовой продукции. В феврале 2023 года правительственная комиссия РФ одобрила заявку "Лузалеса" на приобретение двух заводов шведской компании IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

На предприятии, которое осмотрел Патрушев, производится березовый шпон - в дальнейшем этот материал используется при создании мебели. Там же работает цех по производству массивных деревянных стеновых МХМ-панелей (немецкая технология Massiv-Holz-Mauer). "Лузалес" использует МХМ-панели для строительства собственных административных зданий, торговых точек и индивидуальных жилых домов. При этом применяются доски, которые не требуют обработки антисептиком и пропитками. Они укладываются крест-накрест и соединяются между собой алюминиевыми штифтами. Стена получается на 100% экологичной.

Правительством Коми совместно с компанией "Лузалес" разработан проект создания малоэтажных деревянных домов из таких панелей. Предполагается, что туда будут переселять жителей из аварийных домов.

Кроме того, на заводе есть цех по производству клееных деревянных конструкций. К ним относятся брус и балки, также применяемые для малоэтажных строений.

Патрушеву показали примеры как уже готовых деревянных изделий, так и сырья. Он осмотрел цеха и обсудил с руководством компании внедрение биоэнергетических технологий, модернизацию производства. Отдельно они обратили внимание на обеспечение экологической безопасности и необходимость импортозамещения. Вместе с Патрушевым предприятие посетил глава региона Владимир Уйба. О работе завода им рассказал председатель совета директоров "Лузалес" Руслан Семенюк.