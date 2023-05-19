На Украине создадут штаб по подготовке энергетического комплекса к зиме

Как сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, интенсивный ремонт сетей и энергетических объектов продолжается

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кабинет министров Украины решил создать штаб по подготовке энергетических и жилых объектов к следующей зиме. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня утвердили план подготовки к осенне-зимнему периоду и решение о создании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к следующей зиме", - написал он в Telegram-канале по итогам заседания правительства.

По словам Шмыгаля, интенсивный ремонт сетей и энергетических объектов продолжается.

В своем выступлении на заседании он также указал, что в целях подготовки к зиме Украина накапливает помощь партнеров и делает запасы ремонтного оборудования.

Ранее украинские власти сообщали, что в стране повреждено больше половины энергетических объектов. 22 апреля глава Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский заявил, что электроэнергия на Украине может подорожать почти в два раза из-за высокой стоимости восстановления энергетической инфраструктуры.

3 мая бывший премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров заявил, что зима в стране будет "холодной и голодной", так как западные партнеры не смогут покрыть все потребности предстоящего отопительного сезона. Как указал Азаров, подготовка к отопительному сезону обойдется Украине в $3,4 млрд.