"Аэрофлот" заявил, что продажи рейсов Boeing-777 на Кубу начнутся через неделю

По словам гендиректора компании Сергея Александровского, Куба "всегда являлась местом притяжения" не только для туристического, но и для делового трафика

ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Начинающиеся с 1 июля регулярные рейсы на Кубу будет осуществлять дочерняя "Аэрофлоту" авиакомпания "Россия". Об этом рассказал журналистам гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский. Продажи билетов на Boeing-777 начнутся через неделю.

"Это долгожданное событие для всех туристов, потому что Куба всегда являлась местом притяжения не только для туристического, но и для делового трафика", - сказал руководитель "Аэрофлота".

"Продажи мы откроем буквально через неделю на регулярные рейсы", - добавил он.

О возобновлении регулярных рейсов заявил ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.