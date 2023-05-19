Тюменский губернатор предложил ввести переходный период при смене системы налогообложения

По словам Александра Моора, в данный момент малый бизнес не стремится увеличить капитализацию и перейти в категорию среднего бизнеса из-за перехода с упрощенной системы налогообложения на обычную

ТАСС, 19 мая. Адаптационный период при переходе с упрощенной системы налогообложения на обычную необходимо ввести для российских бизнесменов. Такое мнение в пятницу высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей".

"Чтобы получить преимущество нашей экономики в долгосрочном плане, мы должны сконцентрироваться на высокотехнологичной промышленности. Там, где НИОКР - там высококвалифицированный труд. У этих предприятий в структуре затрат большая часть - это НДС и заработная плата. Для них необходимо сделать переходный период, чтобы компания, смогла пройти этот адаптационный период, а затем уже выйти к общей системе налогообложения", - привели его слова в информационном центре правительства Тюменской области.

По словам главы региона, малый бизнес не стремится увеличить капитализацию и перейти в категорию среднего бизнеса из-за перехода с упрощенной системы налогообложения на обычную. Он добавил, что эта тенденция является общероссийской.

Федеральный форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" проходит в Тюмени 19 мая. На мероприятии в том числе обсуждаются вопросы поддержки бизнеса в новых регионах, развития промышленности, а также взаимодействия новых регионов с бизнесом Урала. Всего зарегистрировались более 2,2 тыс. участников.