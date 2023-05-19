В Ленском районе Якутии планируют построить тепловую электростанцию

Объект намерены ввести в эксплуатацию в 2028 году

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Строительство тепловой электростанции (ТЭС) запланировано в Ленском районе Якутии с вводом в эксплуатацию в 2028 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 19 мая, в городе Мирном провел совещание по вопросам строительства Новоленской ТЭС в Ленском районе Якутии. <…> Установленная мощность новой станции составит 550 МВт. Она будет включать два энергоблока. Основным видом топлива будет газ - он будет подаваться по магистральному газопроводу. Новый энергетический объект планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство Новоленской ТЭС ведет компания "Интер РАО", создана рабочая группа для координации строительства объектов станции.

"Сегодня одним из сдерживающих факторов для развития Якутии является то, что транспортный и энергетический каркас региона был сформирован на базе решений 60-70-х годов прошлого века исходя из существовавших тогда подходов к развитию региона. Экономика Якутии сегодня растет быстрыми темпами. Поэтому вопросы строительства Новоленской ТЭС очень важны для энергетики не только Якутии, но и всего Дальнего Востока и Восточной Сибири в целом", - сказал Николаев. По словам главы региона, ввод новой ТЭС позволит покрыть прогнозируемый дефицит мощности в Бодайбинском энергорайоне, также станция будет снабжать электроэнергией объекты второго этапа Восточного полигона.