Минцифры ожидает роста количества центров обработки данных "Гособлака"

По оценке ведомства, к 2030 году их число увеличится почти в 1,7 раза

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество центров обработки данных (ЦОД) государственной единой облачной платформы ("Гособлако") к 2030 году вырастет почти в 1,7 - с девяти до 15 в девяти городах России. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Минцифры РФ Евгений Филатов на выездном заседании комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи на площадке центра хранения данных "Ростелеком-ЦОД".

"У нас в "Гособлаке" представлено четыре города и девять ЦОДов, планируется, что к 2030 году это будет девять городов и 15 ЦОДов. Но эта информация еще будет уточняться в течение этого года", - сказал Филатов.

Он уточнил, что у Минцифры есть предварительная схема расположения ЦОДов, она также будет уточняться. Филатов добавил, что есть задание Совета безопасности РФ проработать схему по размещению центров обработки данных под государственные информационные системы, которые будут охватывать основные регионы страны.

"Для регионов проблема ЦОДов особенно важна, не секрет, что сейчас порядка 70% мощностей ЦОДов сосредоточено в Москве. С точки зрения задержек для информационных систем, такое расстояние особенно критично для регионов Владивостока, Хабаровска", - отметил Филатов.

В свою очередь, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что важно правильно определить места для ЦОДов, и при принятии решения ключевым фактором является вопрос энергоснабжения.

"По-прежнему рассчитываем, что у ЦОДов определенного масштаба будет выход на оптовый рынок электроэнергии. Такие поручения давал президент в свое время, но они пока не нашли своего отражения в нормативных актах. Отрасль быстро развивается, и ее нужно поддержать", - отметил Осеевский.

О законопроекте

Законопроект о регулировании работы центров обработки данных (ЦОД) готов к рассмотрению Госдумой во втором чтении, он может быть принят в весеннюю сессию, сообщил ранее в пятницу глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит понятие центров обработки данных в правовое поле, в июне 2021 года. В апреле 2022 года инициатива была принята депутатами в первом чтении.