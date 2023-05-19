В Госдуму могут внести законопроект о вкладах граждан с низкими доходами

Ставка по ним будет привязана к ключевой ставке Банка России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Законопроект о вкладах граждан с низкими доходами в скором времени может быть внесен в Госдуму. Проект предполагает создание льготных вкладов для граждан с такими доходами, ставка по этим вкладам будет привязана к ключевой ставке Банка России. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

"Законопроект о вкладах граждан с низкими доходами находится, скажем так, в стадии согласования, он фактически вносится уже на рассмотрение в Госдуму, поскольку процедуры мы почти прошли. Соответственно, по этому законопроекту люди, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, смогут иметь такие вклады более льготные, чем остальные категории граждан", - сказал он.

Как пояснил Аксаков, ставка по таким льготным вкладам будет рассчитываться по формуле ключевая ставка + 1%. "Сегодня это 8,5%, таких вкладов банки мало предлагают, благодаря этому законопроекту такая льгота у низкооплачиваемых слоев населения будет", - отметил он.

В 2021 году Банк России предложил ввести льготные вклады для граждан с низкими доходами. Согласно предложению ЦБ, такой вклад может быть у человека один, его сумма будет ограничена, а процентная ставка будет привязана к ключевой ставке ЦБ или инфляции.