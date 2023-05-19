Белоусов назвал возможным рост ВВП России на уровне 2% по итогам года

Первый вице-премьер отметил, что ожидания бизнеса по-прежнему очень высоки, индекс деловой активности находится на уровне выше 50%

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Рост ВВП России на уровне 2% в 2023 году возможен, оживление потребительского спроса это подтверждает, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"2% [роста ВВП - прим. ТАСС] могут быть достигнуты. <…> Могу сказать, что первый квартал показал, что уменьшены риски, наверное, в самом ключевом моменте - началось оживление потребительского спроса, это очень важный признак", - сказал Белоусов.

Первый вице-премьер РФ также отметил, что ожидания бизнеса по-прежнему очень высоки, индекс деловой активности находится на уровне выше 50%. "Бизнес, предпринимательское сообщество очень оптимистично смотрит на ситуацию в стране. Есть целый ряд еще других признаков, которые говорят, что у нас есть все шансы не просто войти в положительную область, а вырасти на 1-2%. В этом смысле это все достижимо", - заключил Белоусов.

Согласно обновленному прогнозу Банка России, регулятор ждет в 2023 году роста экономики на 0,5-2%. Ранее Банк России прогнозировал динамику ВВП РФ по итогам этого года в диапазоне от минус 1% до 1%.