Reuters: Киев согласится на транзит аммиака из РФ при условии расширения зерновой сделки

Речь идет о расширение географии соглашения и списка товаров для экспорта

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Украина готова рассмотреть возобновление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса в случае распространения зерновой сделки на дополнительное число украинских портов. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в киевском правительстве.

"Мы говорим следующее: если сделка будет включать аммиакопровод, то тогда Украина должна получить дополнительные вещи, которые будут служить нашим национальным интересам, - сказал источник. - Это расширение географии соглашения и списка товаров (для экспорта). Это может служить интересам нашей страны".

Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанду оружия и исключить провокации.

Кроме того, был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства всемирной организации по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Зерновая сделка неоднократно продлевалась, в последний раз - 17 мая на 60 дней.

МИД РФ ранее заявлял, что российская часть соглашения не выполняется. Москва настаивает на восстановлении допуска российских судов в зарубежные порты, нормализации ситуации со страхованием сухогрузов, переподключении Россельхозбанка к системе межбанковских платежей SWIFT и запуске аммиакопровода Тольятти - Одесса.