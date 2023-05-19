Мордовскую халяльную продукцию планируют поставлять в Саудовскую Аравию

По информации пресс-службы главы республики Артема Здунова, речь идет о товарах компании "Фуд Экспорт"

ТАСС, 19 мая. Компания "Фуд Экспорт" планирует экспортировать производимую на птицефабрике "Чамзинская" в Мордовии халяльную продукцию в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии Артема Здунова по итогам выступления руководителя республики на сессии "Драйверы развития российского экспорта АПК: продукция халяль".

"Компания "Фуд Экспорт" является эксклюзивным экспортером халяльной продукции, производимой на одном из крупнейших в России мясоперерабатывающих комплексов - птицефабрике "Чамзинская". Это более 20 видов продукции из мяса птицы, которая с 2018 года экспортируется в страны Таможенного союза. География поставок продолжает расширяться, в том числе в направлении стран Персидского залива и Африки. Например, достигнуты договоренности о поставках, и в ближайшее время пройдет аудит для выдачи разрешения на ввоз продукции в Саудовскую Аравию", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира. Помимо "Фуд Экспорта" одним из крупнейших экспортеров является предприятие "Карпай". За 20 лет из небольшого семейного предприятия оно превратилось в одного из самых успешных игроков на рынке жареных семян подсолнечника. Продукция "Карпай" представлена в крупнейших торговых сетях по всей России и экспортируется в 5 стран мира - Германию, Англию, Израиль, Болгарию, Кипр.

Также в республике развиваются небольшие семейные фермерские хозяйства по стандартам халяль. При этом глава Мордовии отметил, что сегодня халяльную продукцию выбирают не только по национальности или вероисповеданию, у жителей республики она ассоциируется с чистотой, качеством продуктов.

ООО "Торговый дом "Фуд Экспорт" является представителем халяльной продукции, производимой на АО "Птицефабрика "Чамзинская". Ассортимент включает тушки, разделку, полуфабрикаты и готовую продукцию из мяса цыплят-бройлеров. Процесс производства продукции соответствует стандарту "Халяль", в производстве используется ручной забой по канонам ислама. Продукция имеет все необходимые сертификаты соответствия, в том числе сертификат соответствия стандарту "Халяль", выданный Духовным Управлением мусульман Республики Мордовия.