Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заинтересованы в электросудах РФ

Как сообщил гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов, компания продолжает работу по взаимодействию в области электрического водного транспорта с Вьетнамом

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии активно проявляют интерес к российским судам на электродвижении. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Sitronics Electro Андрей Гурленов в кулуарах XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"У нас много сейчас контактов со странами Ближнего Востока, то есть это страны Персидского залива. <…> И второе - это Юго-Восточная Азия: и Малайзия, и в том числе Индия интересуются", - рассказал он.

Гурленов пояснил, что технологии электропропульсии и электрозаряда, в том числе для переоборудования текущих судов и строительства новых, интересны с точки зрения синергии и взаимодействия с локальными верфями, поэтому заинтересованность есть у многих стран. Кроме того, компания продолжает работу по взаимодействию в области электрического водного транспорта с Вьетнамом.

ХIV Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" проходит 18-20 мая в МВЦ "Казань экспо". В форуме приняли участие из 85 стран мира и 84 регионов РФ. Всего в рамках форума пройдут порядка 200 мероприятий, ожидается подписание не менее 100 соглашений.