В ДНР предложили ввести обязательную квоту на закупку продукции, производимой в республике

По мнению главы правительства ДНР Евгения Солнцева, эта мера оживит экономику в регионе

ТАСС, 19 мая. Подрядчики, работающие в Донецкой Народной Республике (ДНР), должны закупать не менее 25% производимой там продукции, такую инициативу необходимо закрепить на законодательном уровне, считает председатель правительства республики Евгений Солнцев.

"У меня есть предложение частично на законодательном уровне принять, что, если продукция производится на территории Донецкой Народной Республики, не менее 25% этого товара генподрядчикам [необходимо] закупать на территории Донецкой Народной Республики. Это, конечно, оживит экономику", - сказал он в пятницу на форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей".

Солнцев добавил, что в ДНР идет поиск инвесторов в сферах строительства, гостиничного бизнеса, сельского хозяйства и нескольких отраслях промышленности. "Мы видим, куда применить строительные материалы, мы понимаем номенклатуру продукции, объем ближайшей загрузки. Сегодня эти материалы везут из центральной России. Это создает пробки. Поэтому производство строительной продукции и ее сбыт на нашей территории - это логично", - привел он пример.

Госдума 19 апреля приняла в первом чтении законопроекты, предусматривающие создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны, а также налоговые льготы ее участникам. Ранее председатель правления Корпорации развития Донбасса Андрей Шпиленко сообщал ТАСС, что концерн уже получил предложения от более 60 компаний, желающих инвестировать в ДНР.

Федеральный форум "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" проходит в Тюмени 19 мая. На мероприятии в том числе обсуждаются вопросы поддержки бизнеса в новых регионах, развития промышленности, а также взаимодействия новых регионов с бизнесом Урала. Всего зарегистрировались более 2,2 тыс. участников.