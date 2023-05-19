Белоусов: строительство ж/д участка Решт - Астара в Иране планируют завершить в 2027 году

По словам первого вице-премьера, уже ведется проектирование этого участка

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Строительство железнодорожного участка Решт - Астара в Иране планируется завершить в 2027 году - в третьем квартале или к концу года. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".

По его словам, уже ведется проектирование этого участка.

"У нас в соответствии с соглашением строительство должно составить четыре года. Уже идет проектирование, геологоразведка. И мы планируем, что в третьем квартале 2027 года или к концу 2027 года полностью все работы должны быть завершены", - сказал он.

Россия и Иран 17 мая подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт - Астара протяженностью 170 км, которая позволит соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. На строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг. Ожидается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) - Астара (азербайджанский город) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.