На Украине заявили о намерении заменить Россию на рынке топлива для АЭС

Глава Минэнерго страны Герман Галущенко сообщил, что Киев собирается наладить собственное производство ядерного топлива

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Украина рассчитывает заменить Россию на мировом рынке топлива для АЭС, наладив собственное производство ядерного топлива. Об этом заявил в пятницу глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

"У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией", - приводятся его слова в Telegram-канале Минэнерго.

В частности, по словам Галущенко, чтобы достичь этой цели, необходимо строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов.

Между тем 11 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что ядерная энергетика не включена в 11-й пакет санкций ЕС против России. Дискуссии по нему идут в Брюсселе на уровне послов стран ЕС с 5 мая, компромисс пока не найден.

Украина 5 февраля ввела санкции против атомного комплекса России, в том числе против госкорпорации "Росатом", а также российского федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС".