19 мая, 14:51

Рабочая группа Минэкономразвития оценит инвестиционный потенциал регионов СКФО

Рабочая группа составит реестр объектов, которые в настоящий момент по тем или иным причинам не вовлечены в экономический оборот, но имеют потенциал инвестиционного развития

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития России создаст рабочую группу, которая оценит предприятия в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), имеющие потенциал для роста, для последующего привлечения инвесторов и оказания господдержки. Об этом сообщается в пятницу на сайте министерства.

"Минэкономразвития России совместно с Кавказ.РФ, институтами развития и финансово-кредитными организациями создаст рабочую группу по оценке предприятий в регионах СКФО, имеющих потенциал инвестиционного роста", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, рабочая группа составит реестр объектов, которые в настоящий момент по тем или иным причинам не вовлечены в экономический оборот, но имеют потенциал инвестиционного развития "для последующего привлечения инвесторов, создания кооперационных технологических цепочек, запуска или загрузки предприятий".

Отмечается, что участники рабочей группы проведут обследование выбранных предприятий. "Далее с каждым субъектом по отдельности проработают, какие инструменты господдержки требуются для решения тех или иных задач, и что для этого нужно", - цитирует пресс-служба Назарова. 

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