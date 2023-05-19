Акции "Полюса" на Мосбирже снизились более чем на 4% на фоне санкций со стороны США

Акции Polymetal упали более чем на 10%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Акции "Полюса" на Мосбирже снижались более чем на 4%, акции Polymetal - более чем на 10% на фоне введенных Минфином США против компаний санкций.

По данным биржи на 17:31 мск, акции "Полюса" теряли 2,97%, опускаясь до 10 030 рублей за бумагу. Акции Polymetal к 17:39 мск снижались на 4,29% - до 627 рублей за бумагу.

К 18:07 мск акции "Полюса" ускорили снижение до 4,18% и торговались на уровне 9 905,5 рублей за бумагу, акции Polymetal снижались до 10,75% и торговались на уровне 584,7 рублей за бумагу.

Ранее Минфин США включил в санкционный список золотодобывающую компанию "Полюс" и российскую структуру Polymetal, следует из данных на сайте министерства. Также в список включен гендиректор "Полюса" Алексей Востоков.

Санкции также введены в отношении "дочек" "Полюса": "Полюс Красноярск", "УК Полюс", "Полюс сервис", "Полюс Алдан".

Кроме того, в санкционный список США попали группа "Арктик энерджи", "Северная звезда", а также гендиректор венчурного фонда "Интерроса" "Восход" Руслан Саркисов.