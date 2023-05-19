Эрдоган заявил, что в борьбе с инфляций ориентируется на пример России

Турецкая лира за 2022 год обесценилась к доллару на 35%

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мерах по борьбе с инфляцией в стране он ориентируется на те шаги, которые предпринимает РФ по этому вопросу.

"Россия предпринимает именно такие шаги, она снижает учетную ставку и сокращает инфляцию, - сказал он в вышедшем в эфир в пятницу интервью телекомпании CNN. - Я знаю, что увижу результаты [применяя подобную политику]".

Инфляция в Турции начала расти во время пандемии и усилилась в 2022 году. В этот период начала терять стоимость и турецкая лира, обесценившись к доллару только за 2022 год на 35%. Несмотря на опыт других стран и критику части экономического сообщества, Эрдоган убежден, что снижение процентных ставок помогает удержать темпы инфляции, в том числе за счет сохранения и поощрения экономической активности бизнеса.