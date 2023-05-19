США ввели санкции против девяти зарегистрированных в Китае компаний

По данным американского Минфина, предприятия связаны с Россией

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции против девяти зарегистрированных в КНР организаций за связи с РФ. Об этом говорится в опубликованном в пятницу документе министерства.

Эти организации зарегистрированы на территории материкового Китая, в Гонконге и Макао.

Среди зарегистрированных в материковом Китае две организации - Beijing Lucheng Weiye Technology Development и Beijing Xinghua Hengcheng Technology Development - расположены в Пекине, а еще одна - Shenzhen Yantu Import Export - в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун).

Пять организаций, попавших под санкции, зарегистрированы в Гонконге. Среди них Asia Pacific Links, Gold Miles, IPS Pacific, Kraverton Construction and Development и Welmart Group.

Еще одно попавшее под санкции юридическое лицо под названием Novo Blockchain Consultoria зарегистрировано в Макао.