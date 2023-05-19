Источник сообщил, что Ереванский коньячный завод продолжает поставки в Россию

Официально на предприятии ситуацию с поставками на российский рынок не комментируют

ЕРЕВАН, 19 мая. /ТАСС/. Ереванский коньячный завод, который известен своим брендом "Арарат" и принадлежит французскому концерну Pernod Ricard продолжает поставки заказчикам в России. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник на предприятии.

18 мая министр экономики Армении Ваган Керобян заявил о том, что есть официальная информация о том, что Ереванский коньячный завод прекращает экспорт в Россию.

Вместе с тем эта информация никак не отразилась на работе предприятия. "Ереванский коньячный завод продолжает исправно работать, выполняя все свои обязательства перед всеми партнерами во всех странах", - сказал собеседник агентства. Официально на предприятии ситуацию с поставками в РФ не комментируют.

В свою очередь один из участников алкогольного рынка РФ сообщил ТАСС, что никакой информации от армянских партнеров о планах прекращения сотрудничества не поступало. По его словам, даже если поставки и остановят, то какое-то время будут продаваться запасы.

12 июня французский концерн Pernod Ricard заявил, что прекратил поставки в Россию алкогольных напитков под принадлежащими ему брендами с конца апреля. Компания ищет пути адаптации российского подразделения, полностью соблюдая законодательство РФ. Как заявил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев, уход Pernod Ricard из РФ не вызовет проблем с наличием в России алкоголя, в частности виски, текилы, джина и ликера. По его словам, после ухода в 2022 году целого ряда иностранных производителей потребление этих напитков в России возросло, этому способствовало импортозамещение и параллельный импорт.