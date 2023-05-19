США обязали сограждан сообщать о владении собственностью с долей Минфина и ЦБ РФ

Американский Минфин отметил .что требование призвано обеспечить наличие дополнительной информации касательно суверенных активов России и ее достоверность

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Правительство США обязало американских граждан уведомлять о владении любой собственностью, доли в которой имеют российские Министерство финансов, Центробанк (ЦБ) и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении американского Минфина.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) <...> требует от американских лиц сообщать в OFAC о любом имуществе, находящемся в их владении или под их контролем, в котором долями обладают ЦБ, ФНБ или Минфин РФ", - следует из документа.

Как указывает ведомство, это требование в сфере отчетности призвано обеспечить наличие дополнительной информации касательно суверенных активов РФ и ее достоверность. "Оно согласуется с аналогичной мерой, недавно принятой Евросоюзом и служит реализации взятого сегодня лидерами Группы семи обязательству предпринимать шаги по полному отслеживанию российских суверенных активов, которые будут оставаться иммобилизованными в странах G7 до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - указывает Минфин США.