В Чувашии в 2023 году выпустят около 500 колесных тракторов "Агромаш"

По словам главы региона Олега Николаева, на 300 из них уже есть заказы в рамках взаимодействия с отечественными агропромышленными компаниями

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Около 500 колесных тракторов "Агромаш" будут собраны в Чувашии до конца года. На 300 из них уже есть заказы в рамках взаимодействия с крупнейшими российскими агропромышленными компаниями, сообщил ТАСС глава Чувашии Олег Николаев в пятницу на полях международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Заказы уже приняты. Первые заказы запланированы в рамках взаимодействия с крупнейшими российскими агропромышленными компаниями. Это не менее 300 тракторов уже в этом году. Всего планируем в этом году выпустить около 500 тракторов", - сказал Николаев.

Спрос на тракторы, по его словам, высокий, в том числе в других странах, в частности, в Узбекистане. Там потребность в подобных тракторах оценивают не менее чем в 2 тыс. экземпляров в год.

"С 1 июля мы должны выйти на такую плановую работу по сборке. На сегодняшний день в партнерстве с индийской компанией изготовлены около 50 тракторов. Задача - со следующего года резко повышать локализацию, осваивать те или иные узлы. К 2030 году должны локализовать не менее 80%", - сказал глава республики.

Производство колесных тракторов "Агромаш" развернуто в рамках специнвестконтракта (СПИК 2.0) в партнерстве с крупнейшим индийским производителем сельхозтехники - компанией International Tractors Limited (ITL). С Минпромторгом России уже согласованы новые условия специального инвестиционного контракта, где зарубежным партнером выступает крупнейший индийский производитель колесных тракторов под маркой Solis - компания ITL.