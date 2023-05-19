"Соллерс" намерен выпускать в Азербайджане легкие коммерческие автомобили с частями из РФ

В соответствии с подписанным меморандумом компания организует производство на мощностях предприятия "Азермаш"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Соллерс" наладит выпуск легких коммерческих автомобилей в Азербайджане с использованием российских комплектующих. Соответствующее соглашение подписали "Соллерс" и "Азермаш" в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Об этом говорится в сообщении компании.

"19 мая в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" "Соллерс" и "Азермаш" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере производства легких коммерческих автомобилей Sollers в Азербайджанской Республике", - отмечается в сообщении "Соллерса".

В соответствии с подписанным меморандумом "Соллерс" организует производство легких коммерческих автомобилей на мощностях предприятия "Азермаш" с использованием импортируемых из России комплектующих.

Кроме того, стороны согласились принять меры по удовлетворению местного спроса, осуществлению экспорта автомобилей, а также обмену специалистами по сборке автомобилей между Россией и Азербайджаном.

Группа "Соллерс авто" - российская автомобильная компания, общие производственные мощности группы - более 300 тыс. автомобилей в год. "Соллерс" владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).