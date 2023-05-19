Белоусов заявил, что грузопоток МТК "Север - Юг" к 2030 году вырастет в три раза

По словам первого вице-премьера, грузопоток составит до 45 млн тонн

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Грузопоток по международному транспортному коридору "Север - Юг" к 2030 году вырастет в 3 раза, до 45 млн тонн, а в перспективе - до 60-100 млн тонн. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Сегодня по этому маршруту проводится примерно 15 млн тонн грузов. Рассчитываем, что уже через несколько лет, к 2030 году объем грузопотока по этому коридору возрастет в 3 раза и составит порядка 41-45 млн тонн груза. Но это только первый этап. Расчет показывает, что потенциал - от 60 до 100 млн тонн", - сказал Белоусов.

Россия в 2000 году подписала с Индией и Ираном межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг". Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.

РФ и Иран 17 мая 2023 года подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожного участка Решт - Астара протяженностью 170 км, которая позволит соединить сухопутные участки международного транспортного коридора "Север - Юг" и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Власти РФ рассчитывают, что проект может стать альтернативой Суэцкому каналу, позволяя обеспечить сквозной маршрут реализации поставок как транзитом в Европу, так и из России в Персидский залив.